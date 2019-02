Altes Backhaus in Wickenreuth wird saniert

Brot, Brötchen, Pizza und vieles mehr werden die Wickenreuther bald wieder in ihrem alten Backhaus zubereiten können. Nachdem die Förderzusage des Amts für ländliche Entwicklung eingetroffen ist, will die Stadt Kulmbach so bald wie möglich mit der Sanierung beginnen.

Das denkmalgeschützte Backhaus wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet und diente einst der Dorfgemeinschaft zum Backen. Mittlerweile ist es nicht mehr funktionstüchtig, die Rückwand ist eingefallen, das Dach marode, der Ofen wurde bereits entfernt. Auf Initiative der Wickenreuther Dorfgemeinschaft wird das Backhaus nun saniert.

Um das historische Gebäude zu erhalten und seiner eigentlichen Bestimmung wieder zuzuführen, wird das Mauerwerk abgetragen und am Dorfgemeinschaftsplatz mit einem intakten Backofen wieder aufgebaut.

Insgesamt werden rund 130 000 Euro investiert. Das Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken fördert das Projekt mit rund 45 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Weitere Fördermittel, so hofft OB Henry Schramm, könnte die Oberfrankenstiftung beisteuern. red