Altershausen räumte auf

Der Königsberger Stadtteil Altershausen begeht in diesem Jahr mit verschiedenen Feierlichkeiten sein 900-jähriges Bestehen. Dazu muss nicht nur der Ort selbst glänzen, auch die Natur außen herum soll sauber sein. Gesagt, getan.

Dass eine Säuberungsaktion dringend notwendig war, davon konnte sich eine rund 30 Mann starke Putzkolonne, der sich Jung und Alt angeschlossen hatten, am Samstagvormittag unter der Anführung von Ortssprecher Timo Barthelmes überzeugen. Die Dorfgemeinschaft hatte zu dieser Reinigungsaktion eingeladen, bei der die Natur rund um das Dorf akribisch nach Müll und Unrat durchkämmt wurde.

Und es war schon erstaunlich, was bei der zweistündigen Suchaktion, an der auch Bürgermeister Claus Bittenbrünn mit Frau Gerlinde teilnahm, alles zum Vorschein kam. Plastik, Autoreifen, unzählige Zigarettenschachteln bis hin zu Fastfoodbehältern kamen zusammen und füllten etliche Säcke, deren Inhalt anschließend ordnungsgemäß entsorgt wurde. Die sich an die Säuberungsaktion anschließende Brotzeit hatte die Jagdgenossenschaft gestiftet, die sich auch über die saubere Natur rund um Altershausen freut.