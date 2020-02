Altershausen feiert 900 Jahre

"Ein Dorf, eine Gemeinschaft, ein Jahr zum Feiern" - unter diesem Motto steht das Jahr 2020 für Altershausen. 900 Jahre Dorfgeschichte ist ein wichtiger Anlass, um gebührend mit einem "bunten Strauß" an Veranstaltungen, über das ganze Jahr verteilt, zu feiern.

Den Auftakt bildet, wie die Dorfgemeinschaft mitteilt, am Samstag, 14. März, ein Konzertabend mit Tanzmöglichkeit. In der Haßberghalle Altershausen sorgt die Charity-Big-Band "Pfeffer, Salz und Sahne" aus Hofheim unter der Leitung von Wolfram Hirsch für Live-Musik. Einlass mit Sektempfang ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Das Orchester aus ehemaligen Absolventen der Hofheimer Realschule wurde vor elf Jahren gegründet und hat seitdem mehr als 60 Konzerte gegeben und Veranstaltungen für soziale Zwecke bereichert. Für ihr Ehrenamt wurde die Band vom Landkreis Haßberge gewürdigt.

Zuhörer aller Altersgruppen sind begeistert von der Programmauswahl der Band. Berühmte Oldies und Ohrwürmer mit wunderschönen Melodien in abwechslungsreichen und fetzigen Rhythmen werden nahe am Original oder mit eigener interessanter Note dargeboten. Dabei fasziniert das volle Klangbild der 19 Instrumentalisten und zwei Sängerinnen. Die Besucher können sich auf Hits von Earth, Wind & Fire, Elton John, Suzie Quattro, den Bee Gees, Fleetwood Mac, Cher, Donna Summer, Elle King freuen.

Die Zweckgemeinschaft Altershausen sorgt für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Die Band und die Altershäuser freuen sich über Spenden zugunsten der Erweiterung des Spielplatzes in eine Mehrgenerationenanlage.

Fest im Juni an zwei Tagen

Das große Festwochenende im Königsberger Stadtteil findet am 20. und 21. Juni statt. Am Samstag ist ein Sommernachtsfest am neuen Dorfplatz, und am Sonntag erwartet die Besucher ein "offenes Dorf" mit der Möglichkeit eines Ortsrundgangs. red