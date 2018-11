Altershäuser Sänger danken ihrem Dirigenten Vitus Kramer

Mit einem Chorfest und einem Ehrungsabend wurde in Altershausen vor kurzem der Chorleiter und von zahlreichen Wirtshaussingen bekannte Vitus Kramer aus Zentbechhofen für seine 20 Jahre als Dirigent des Männergesangvereins Altershausen-Abtsgreuth gewürdigt. Kramer, der auch noch als Chorleiter des Gesangvereins Sängerlust Zentbechhofen aktiv ist, trat zusammen mit seinem Heimatchor und mit beiden Chören beim großen Chorfest in der Altershäuser Michaeliskirche auf. Er leitete den Altershäuser Männerchor von 1998 bis zu diesem Frühjahr, als er den Dirigentenstab an Dieter Löb aus Altershausen übergab. Mark Oliva