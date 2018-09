Altershäuser packen mit an

Einige Spielgeräte des Spielplatzes an der Haßberghalle erfüllten nicht mehr alle Sicherheitsbestimmungen, wie der TÜV bei der jüngsten Überprüfung feststellte. Deshalb wurden drei Geräte gesperrt. Doch die Altershäuser wollen, dass der Spielplatz weiterhin für die jüngsten Dorfbewohner zur Verfügung steht. So bauten sie die alten Spielgeräte selbst ab und halfen auch mit, als Arbeiter des Bauhofes der Stadt Königsberg Fundamente für neue Spielgeräte setzten. Zudem sammelten sie Geld für die Neuanlage. Die Hälfte der Kosten für die Spielgeräte bringen die Altershäuser selbst auf. 900 Euro, die am Mittwoch von Ottmar Ernst, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, Michael Schneider, dem Vorsitzenden der Zweckgemeinschaft, und von Ortssprecher Timo Barthelmes an Bürgermeister Claus Bittenbrünn übergeben wurden, waren der Anfang. Und es wird weiter gesammelt. Spenden können beim Ortssprecher abgegeben werden. Eine von der Firma Bänke-Benkert gespendete Sitzgarnitur wird demnächst am neuen Spielplatz aufgestellt. sn