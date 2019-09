Altersgerecht und barrierefrei wohnen

Zunehmend ist es notwendig, den Wohnraum an Bedürfnisse von Älteren und Menschen mit Behinderung anzupassen. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt unterstützt Bürger mit Hilfe ehrenamtlicher Wohnberater. Diese sind geschult, machen sich ein Bild von der Situation vor Ort und geben Tipps rund um altersgerechtes und barrierefreies Wohnen.

In Bezug aufmögliche Hindernisse oder Gefahrenquellen erhalten Betroffene oder Angehörige Vorschläge, um die Wohnsituation zu verbessern. Die Beratung ist kostenlos.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bietet ein leistungs-freies Baudarlehen. Das Amt prüft die Einkommensgrenze und gewährt gegebenenfalls einen Zuschuss von bis zu 10 000 Euro je Wohnung. Eine Förderung kann jeder erhalten, der eine Behinderung von mindestens 50 Prozent hat oder eine Dringlichkeitsbestätigung vom Arzt vorweisen kann.

Für Baumaßnahmen, welche Barrieren reduzieren und die Sicherheit erhöhen, bietet sich ein Kredit über die Förderung "Altersgerecht Umbauen" der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an. Diese ist unabhängig vom Alter des Bauherrn. Damit können Interessierte, die die Voraussetzungen erfüllen, bis zu 50 000 Euro Kredit je Wohneinheit oder einen Zuschuss von 6250 Euro je Wohneinheit bekommen.

Außerdem ist ab einem Pflegegrad ein Zuschuss der Pflegekasse von bis zu 4000 Euro möglich. Der Antrag ist bei der Pflegekasse in Lauf unter der Telefonnummer 09123/9440 erhältlich. Personen, die Pflegegrad 2 und höher haben, können das Landespflegegeld von 1000 Euro beantragen. Die Antragstellung kann ab sofort schriftlich bei der Landespflegegeldstelle, Postfach 1365, 92203 Amberg erfolgen.Wer das Landespflegegeld für das Jahr 2019 erhalten möchte, muss den Antrag bis zum 31.12.2019 stellen. Die Auszahlung des Geldes für das Kalenderjahr 2019 beginnt ab September.

Wer sich beraten lassen möchte, kann einen kostenlosen Termin mit einem der ehrenamtlichen Wohnberater des Landkreises vereinbaren. Seniorenbeauftragte Anna Maria Preller stellt gern den Kontakt unter Tel. 09131/803 1331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de her. red