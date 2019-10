Alternativen für den Kindergarten-Anbau

Themen der Sitzung des Gemeinderates Kirchehrenbach am Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft sind unter anderem die Berufung eines Wahlleiters und seines Stellvertreters für die Gemeindewahlen und die Erörterung von Alternativen für den An- und Umbau der Kindertagesstätte (im Westen der bestehenden Gebäude). Außerdem steht die Beratung über die Schaffung einer zusätzlichen Ausbildungs- beziehungsweise Praktikumsstelle und die Finanzierung für die gemeindliche Kindertageseinrichtung an. red