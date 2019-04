Alternative zur Regelschule

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit Fraktionssprecher Wolfgang Hirschmann an der Spitze besuchte die Freie Waldorfschule in Erlangen. Ein erheblicher Anteil der Schüler sei im Landkreis Erlangen-Höchstadt beheimatet, so der amtliche Schulleiter Rudolf Stierhof.

Im 100. Jahr der Waldorfpädagogik werde das Angebot von vielen Menschen aus dem Landkreis als Alternative zum staatlichen Schulsystem angenommen. Erfreulich sei, dass viele Gemeinden und der Landkreis Gastschulbeiträge bezahlen. Manche Kinder könnten nur in der Waldorfschule eine optimale Förderung bekommen. Unverständlich sei, so Kreisrat Manfred Bachmayer, dass bei der Schülerbeförderung keine Gleichstellung mit Regelschulen bestehe. Hier erkenne die grüne Fraktion Handlungsbedarf.

Im Mittelpunkt des pädagogischen Konzeptes stehen die Kinder. Ihre Entfaltung und Entwicklung zu fördern sei die Aufgabe der Schule, erklärte Schulvorstand Ulrich Deutschmann. Hierzu gehören insbesondere künstlerische und praktische Bereiche neben dem natur- und sprachwissenschaftlichen Unterricht. red