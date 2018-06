Alter Wüterich beleidigt junge Leute

Samstagnacht kam es am Bahnsteig in Forchheim zu einer Schubserei zwischen einem 66-jährigen Erlanger und drei auswärtigen Friseur-Azubis im Alter von 17 bis 20 Jahren. Grund der Auseinandersetzung war ein zunächst verbaler Streit zwischen dem älteren Mann und der Gruppe. Es folgten dann Beleidigungen und schließlich Handgreiflichkeiten, bei denen der 66-Jährige, laut unbeteiligten Zeugen, als Hauptaggressor aufgetreten sein soll. Einer der Jugendlichen wurde dabei geschädigt. Die Polizei Forchheim hat Ermittlungen wegen Beleidigung und Nötigung aufgenommen und den Sachverhalt an die zuständige Bundespolizei übergeben.