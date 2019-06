Altenkuschter Kerwa beginnt

Auf geht's wieder zur Altenkuschter Kerwa vom 13. bis 15. Juli auf dem Marktplatz. Auf dem Festprogramm stehen am Samstag um 18 Uhr ein Kindergottesdienst in der katholischen Pfarrkirche, ab 19 Uhr die Abholung der Bürgermeister und Gemeinderäte, gefolgt vom Bieranstich sowie Unterhaltungs- und Stimmungsmusik mit den "Altenkunstadter Musikanten". Der Sonntag startet um 8.45 Uhr mit einer Kirchenparade zur katholischen Pfarrkirche, wo um 9 Uhr eine Festmesse gefeiert wird. Anschließend besteht die Gelegenheit zum Frühschoppen. Die Kinder dürfen sich ab 14.30 Uhr bei vielen Spielen austoben und auch eine Verlosung findet statt. Die "Frankenwaldmusikanten Windheim" werden ab 15.30 Uhr aufspielen. Am Montag ist um 14.30 Uhr Kirchweihnachmittag für Familien und Betriebe, die Jugendkapelle und Bläserklasse "Altenkunstadter Brassbini" unterhält ab 15 Uhr, bevor es gegen 15.30 Uhr fränkische Kerwamusik mit dem "Roz Trio" gibt. Der Festausklang erfolgt um 18.30 Uhr mit Stimmungsmusik von den "Leuzendorfer Musikanten". red