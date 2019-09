Altenkunstadterinnen zum Auftakt souverän

Der Saisonauftakt ist den Tischtennisspielerinnen des TTV 45 Altenkunstadt gelungen. Sie gewannen in der Bezirksklasse A Süd mit 8:2 gegen den TSV Untersiemau II.

Bezirksklasse A Süd, Frauen

TTV 45 Altenkunstadt - TSV Untersiemau II 8:2

Nach Erfolgen in den zwei Eingangsdoppeln zeigte der TTV seine Stärke in den Einzeln. Altenkunstadt zog mit drei Siegen in Folge - bei einer Niederlage von Evi Beier gegen die TSV-Beste Nicole Habermann - auf 5:1 davon. Nach hartem Kampf musste sich auch Conny Gebert-Scholl der Untersiemauerin beugen, was auch den letzten Sieg der TSVlerinnen bedeutete. gi Ergebnisse: Gebert-Scholl/Dräger - Murmann/Seiler 3:1; Beier/Gack - Habermann/Pechtold 3:0; Gebert-Scholl - Pechtold 3:0, Beier - Habermann 0:3; Gack - Seiler 3:1; Dräger - Murmann 3:1; Gebert-Scholl - Habermann 2:3; Beier - Pechtold 3:0; Gack - Murmann 3:0; Dräger - Seiler 3:1

Bezirkspokal, Männer

TTC Strössendorf - TTV Altenkunstadt II 0:4

Favorisiert gingen die TTVler in dieses Ortsderby und erspielten sich einen ungefährdeten Erfolg. Glatte Siege von Hofmann, Görlich und des Doppels Rommel/Hofmann, bei einem hartumkämpften Erfolg von Rommel gegen G. Herdin, brachten das Endergebnis.

TTC Tüschnitz III - TTV 45 Altenkunstadt III 1:4

Dem TTV III gelang es, mit einem verdienten Sieg in Tüschnitz die nächste Runde zu erreichen. Dafür sorgten mit ihren Einzelerfolgen Rebhan, Th. Herold (2) und Kutschka. Nur das Doppel Kutschka/Rebhan verlor gegen Pauli/Schwarz.

SG Roth-Main II - TTC Lettenreuth II 0:4

Mit einem sehr sicheren Sieg sorgte das Lettenreuther Team für den Einzug in die nächste Runde. Die vier Punkte erspielten Schlottke, M. Klerner, Gg. Gahn, sowie das Doppel Klerner/Schlottke. red