Altenkunstadter Schützen hoffen auf Normalisierung

Es ist ein bewegtes Jahr für die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Altenkunstadt 1881, denn die Grundschulsanierung wirkt sich auch auf das Vereinsleben aus. Und dennoch lassen sich die Vereinsmitglieder nicht entmutigen und packten eifrig mit an, als es darum ging, die Vereinsräume und die Schießanlage im Grundschulgebäude auszuräumen.

Natürlich habe dies auch - sportlich wie gesellschaftlich - Auswirkungen auf das Vereinsleben, machte Vorsitzender Alexander Fürst beim Königsessen in der Gastwirtschaft Reichstein in Strössendorf deutlich. Er hoffe jedoch, dass auch diese schwierige Zeit überstanden werde und das Vereinsleben bald wieder in den gewohnten Bahnen verlaufe.

Eingangs hatte das Königshaus (Jutta Beierlipp und Jonathan Rinker) Dritte Bürgermeisterin Almut Schuhmann und die Mitglieder begrüßt.

Fürst informierte, dass das Nikolausschießen am 3. Dezember, 19 Uhr, auf der Anlage der SG Weismain stattfinde, schon am 30. November werde eine Abordnung am Festabend anlässlich des 100-jährigen Bestehens des FC Altenkunstadt teilnehmen. Die Adventsfeier der Schützen finde am Sonntag, 8. Dezmber, um 15 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Preußla" in Altenkunstadt statt. dr