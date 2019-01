Altenkunstadter bleiben im Titelrennen

Einen klaren Auswärtssieg landeten die Herren des TTV Altenkunstadt in der Landesliga Nordnordost: Beim ersatzgeschwächten TTC Hof gewann der Tabellenzweite mit 9:1.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Hof -

TTV Altenkunstadt 1:9

Ohne ihre beiden Spitzenspieler waren die Gastgeber chancenlos. Die Altenkunstadter zeigten eine gute Form und holten Sieg um Sieg. Schon die Eingangsdoppel waren eine sichere Angelegenheit für die Gäste. Ulrich/Zeller, Hurina/Funke und Zasche/Nazaryschyn holten eine 3:0-Führung heraus. In den Einzeln zeigten sich die Gästespieler Miro Hurina und Martin Ulrich in bester Spiellaune und gewannen jeweils mit 3:0. Die weiteren Punkte holten Dimytro Nazaryschyn, Tino Zasche, Frank Zeller und nochmals Miro Hurina. Als einziger Altenkunstadter musste sich Holger Funke in fünf Sätzen knapp geschlagen geben. Ergebnisse: Zirkel/Schindler - Ulrich/Zeller 1:3; Rill/Alkemmosh - Hurina/Funke 1:3; Babka/Arlt - Nazaryschyn/Zasche 0:3; Zirkel - Ulrich 0:3; Schindler - Hurina 0:3; Rill - Funke 3:2; Babka - Nazaryschyn 0:3; Arlt - Zasche 0:3; Alkemmosh - Zeller 1:3; Zirkel - Hurina 0:3.

Bezirksklasse A, Damen

TTV Altenkunstadt -

TTC Unterzettlitz 8:2

Die Einheimischen waren klar überlegen, alle acht Siege fielen mit 3:0 sehr deutlich aus. Für die Gäste verhinderten Andrea Fiedler und Christine Reinhardt mit ihren Einzelerfolgen eine höhere Niederlage. Die Gastgeberinnen bleiben Tabellenführer Schwürbitz auf den Fersen, der TTC kämpft um den Klassenerhalt. gil Ergebnisse: Taube/Dräger - Fiedler/Reinhardt 3:0; Beier/Gack - Trütschel/Schmitt 3:0; Taube - Reinhardt 3:0; Beier - Fiedler 1:3; Gack - Schmitt 3:0; Dräger - Trütschel 3:0; Taube - Fiedler 3:0; Beier - Reinhardt 2:3; Gack - Trütschel 3:0; Dräger - Schmitt 3:0.