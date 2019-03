Altenkunstadt will im Topspiel einen Sieg

Die Fußballer des FC Altenkunstadt/Woffendorf (4. Platz) gastieren am Samstag (15 Uhr) im Spitzenspiel der Kreisklasse 2 Lichtenfels beim SV Fischbach (2.). Fortuna Roth (13.) versucht gegen den TSF Theisenort (13.) den Aufwind aus der Vorwoche mitzunehmen.

In der Kreisklasse 1 Coburg ist der FC Schwürbitz (4.) gegen die SG Sonnefeld/Schneckenlohe (15.) Favorit.

Kreisklasse 1 Coburg

SG Burgkunst./Roth-Main - DJK/TSV Rödental

Obwohl noch zehn Partien ausstehen, wird sich die Spielgemeinschaft wohl nicht in der Liga halten können. Dennoch peilt das Schlusslicht gegen die DJK/TSV Rödental (12.) den zweiten Saisonerfolg an.

FC Schwürbitz -

SG Sonnefeld/Schneck.

Dem FC Schwürbitz (4.) fehlen im Heimspiel gegen den Vorletzten Sonnefeld mit Niklas Hetzel und Andreas Lother zwei Spieler rotgesperrt. Trotz des dezimierten Kaders ist der FC favorisiert.

TSV Unterlauter -

FC Michelau

"Nach der Pflicht folgt die Kür", blickt FC-Trainer Florian Engelmann nach dem 4:0 gegen Burgkunstadt auf die Aufgabe beim TSV Unterlauter (5.): "Wir gehen dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen."

Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSF Theisenort -

Fortuna Roth

Die Fortuna aus Roth (13.) hat nach dem 3:2 gegen Roth-Main Rückenwind. Beim Dritten TSF Theisenort wird es nicht leicht, doch die Fortuna hofft auf eine Überraschung.

SG Roth-Main - FC Kronach Sechs Punkte Vorsprung hat die SG Roth-Main auf den Abstiegsrelegationsplatz. Gegen den FC Kronach (6.) will die SG den Vorsprung ausbauen. Die Cranachstädter siegten letztmals am fünften Spieltag in der Fremde. SV Fischbach -

FC Altenk./Woffend.

Für den FC Altenkunstadt/Woffendorf (4.) zählen im Spitzenspiel beim SV Fischbach (2.) nur drei Punkte, sagt FC-Torwart Johannes Oppel. Er erwartet eine knappe Partie: "Fischbach ist körperlich und kämpferisch stark, da gilt es dagegenzuhalten."

SV Neuses - FC Baiersdorf Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 12:3 erwischte der SV Neuses (10.) einen guten Start ins Jahr. Tabellenführer FC Baiersdorf ist gewarnt. Schwabthaler SV -

Siedlung Lichtenfels

Mit nur einem Zähler nach dem Winter startete der Schwabthaler SV (8.) durchwachsen in die Restrückrunde. Der SVS steht im Heimspiel gegen Siedlung Lichtenfels (5.) vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste wollen mit einem Sieg den Relegationsplatz angreifen. SpVgg Obersdorf -

TSV Staffelstein II

Die SpVgg Obersdorf (14.) braucht im Abstiegskampf drei Punkte. Sie trifft mit dem TSV Staffelstein II (11.) auf einen Gegner in guter Verfassung. Die Badtstädter holten nach dem Winter zwei Siege aus drei Spielen.

SpVgg Isling - ATSV Gehülz Der SpVgg Isling (9.) fehlt in dieser Spielzeit die Konstanz. Eine Niederlage gegen das Schlusslicht ATSV Gehülz wäre dennoch eine Überraschung. TSV Küps - FV Mistelfeld Der FV Mistelfeld (15.) holte gegen Kronacher Vertreter nur fünf Punkte aus neun Spielen. Gegen den TSV Küps (7.) droht die nächste punktlose Begegnung.

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Cortendorf -

TSV Gleußen

Drei Punkte einplanen kann wohl der TSV Gleußen (9.), denn die Auswärtspartie in Cortendorf (15.) sollte keine große Herausforderung sein.

SpVgg Dietersdorf -

SV Tambach

Für die SpVgg Dietersdorf (12.) steht ein richtungsweisendes Duell gegen den SV Tambach (13.) an. Das Heimteam startete nach dem Winter mit einem Unentschieden, Tambach mit einem Sieg und einer knappen Niederlage.

Kreisklasse 1 Bamberg

FC Viereth - TSV Ebensfeld II Der TSV Ebensfeld II (15.) liegt neun Punkte hinter dem rettenden Ufer und trifft am Sonntag auf den FC Viereth (11.), der vergangenes Wochenende Spitzenreiter SpVgg Lauter nur knapp mit 3:4 unterlag. aoe