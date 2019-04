Altenkunstadt will den Spitzenreiter stürzen

Das Topspiel der Kreisklasse 2 Lichtenfels steigt am Samstag (15 Uhr) zwischen dem TSF Theisenort (1. Platz) und dem FC Altenkunstadt/Woffendorf (3.).

Kreisklasse 1 Coburg

SG Burgkunst./Roth-Main - Adler Weidhausen

Die Spielgemeinschaft (16.) trifft mit Adler Weidhausen (1.) auf eine der besten Offensiven (64 Treffer) der Liga. Der FCB hat mit 81 Gegentreffern die anfälligste Defensive.

TBVfL Neustadt -

FC Michelau

Nachdem der FC Michelau (12.) am Freitag bereits gegen den SV Meilschnitz im Einsatz war, wartet mit Neustadt-Wildenheid (13.) der nächste Konkurrent um den Ligaverbleib. Im Hinspiel fertigte der FCM die Neustädter mit 5:0 ab.

FC Schwürbitz -

FC Haarbrücken

Für den FC Schwürbitz (5.) und den FC Haarbrücken (6.) geht es in der laufenden Serie um nichts mehr. Der Abstand nach oben und unten ist groß, so dass beide befreit aufspielen können.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSF Theisenort -

FC Altenk./Woffend.

Gerade einmal zwei Punkte trennen den FC Altenkunstadt/Woffendorf (3.) von Spitzenreiter TSF Theisenort. Will der FC noch um den Aufstieg mitspielen, ist ein Sieg unerlässlich. Die Teams werden sich einen Schlagabtausch liefern.

FV Mistelfeld - FC Kronach Dass sich der FV Mistelfeld (15.) den Saisonverlauf anders vorgestellt hat, ist kein Geheimnis. Auf heimischem Platz verkaufen sich die Leuchsentaler eindeutig unter Wert. Gegen den FC Kronach (6.) wird es aber erneut schwer.

TSV Küps - Fortuna Roth Fortuna Roth (14.) war zwar am Freitag gegen Schwabthal im Einsatz, dennoch scheint für die Gäste ein Sieg beim TSV Küps (9.), der dreimal in Folge verloren hat, möglich.

SpVgg Isling - SV Neuses Vier Siege in Serie spülten Neuses bis auf Rang 8. Mit der SpVgg Isling (10.) wartet ein heimstarkes Team, das zu Hause in den vergangenen drei Spielen immer mindestens drei Treffer erzielte (3:0, 4:1, 8:0).

SpVgg Obersdorf -

FC Baiersdorf

"Wir haben nur noch Endspiele", sagt SpVgg-Spielertrainer Steffen Hönninger. Obersdorf (13.) will den Schwung aus dem 2:0-Sieg in Gehülz mitnehmen, weiß aber um die Schwere der Aufgabe gegen den FC Baiersdorf (2.).

Schwabthaler SV -

ATSV Gehülz

Alles andere als ein Heimsieg gegen das Schlusslicht ATSV Gehülz wäre für Schwabthal (7.) eine Blamage. Gehülz holte in der Fremde erst drei Punkte und wurde auswärts in den vergangenen zwei Partien jeweils mit 0:8 in seine Einzelteile zerlegt.

SV Fischbach -

TSV Staffelstein II

Die Staffelsteiner Reserve (11.) erhielt am vergangenen Wochenende einen kleinen Dämpfer - das Derby gegen Schwabthal ging mit 1:3 verloren. Mit dem Vierten Fischbach, der noch um den Aufstieg spielt, wartet eine schwere Aufgabe.

SG Roth-Main -

Siedlung Lichtenfels

Lichtenfels (5.) träumt noch vom Aufstieg, der mit vier respektive fünf Punkten Rückstand auf den Relegations- beziehungsweise direkten Aufstiegsplatz in Reichweite ist. Ein Sieg bei der SG (12.) ist Pflicht.

Kreisklasse 3 Itzgrund

SV Cob.-Ketschend. II -

TSV Gleußen

Der TSV Gleußen (8.) ist mit dem Saisonverlauf zufrieden. Der Klassenerhalt ist gesichert, so dass ein Erfolg bei SV Ketschendorf II (12.) Bonus ist.

SpVgg Dietersdorf -

TSV Cortendorf

Um den Klassenerhalt zu zementieren, benötigt die SpVgg Dietersdorf (11.) noch Punkte. Diese müssen gegen den Vorletzten TSV Cortendorf dreifach geholt werden.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

FC Wacker Bamberg

Durch das 6:1 gegen den SC Bamberg schöpft der TSV Ebensfeld II (15.) wieder Mut im Abstiegskampf. Mit dem FC Wacker Bamberg (4.) wartet eine undankbare Aufgabe. aoe