Altenkunstadt und Burgkunstadt mit klaren Heimsiegen

Die Tischtennis-Herren des TTV Altenkunstadt sind mit einem 9:3-Sieg über Aufsteiger TSV Zell in die Landesliga-Saison gestartet. Einen wichtigen, wie auch etwas überraschenden Heimsieg landeten die Burgkunstadter, die in der Woche zuvor gegen Ebern mit 5:9 verloren hatten, gegen Kronach.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Burgkunstadt -

TS Kronach 9:5

Schon der Start machte Hoffnung: Linz/Nidetzky gewannen gegen Teille/Eichner ebenso wie Pol/Schneider gegen Grube/Bittruf. Zudem gewann Linz gegen Teille auch im Einzel knapp, während Nidetzky nach dem Coup gegen den Eberner Sojka in der Vorwoche nun gegen Proano Quimis die nächste Sensation nur knapp verpasste. Manuel Eideloth und Sven Pol überzeugten in der Mitte ebenfalls und brachten den TTC mit 5:2 in Front. Während Schneider Grube glatt unterlag, stellte Christopher Eideloth mit einem knappen 3:2 gegen Bittruf den alten Vorsprung wieder her. Die Kronacher verkürzten durch Proano Quimis und Teille jedoch auf 5:6. M. Eideloth und Pol holten in der Mitte gegen Rauscher und Eichner mit zwei weiteren starken Auftritten die nächsten Punkte. C. Eideloth, der sich formverbessert zeigte, machte mit einem knappen Erfolg gegen Grube den Deckel drauf. fk Ergebnisse: Linz/Nidetzky - Teille/Eichner 3:1, M. Eideloth/C. Eideloth - Proano Quimis/Rauscher 2:3, Pol/Schneider - Grube/Bittruf 3:2, Linz - Teille 3:2, Nidetzky - Proano Quimis 2:3, M. Eideloth - Eichner 3:0, Pol - Rauscher 3:1, C. Eideloth - Bittruf 3:2, Schneider - Bittruf 0:3, Linz - Proano Quimis 1:3, Nidetzky - Teille 1:3, M. Eideloth - Rauscher 3:1, Pol - Eichner 3:0, C. Eideloth - Bittruf 3:1

TTV 45 Altenkunstadt -

TSV Zell 9:3

Die Einheimischen taten sich teilweise schwer gegen die Zeller. Schon in den Doppeln mussten sich die Hausherren mächtig anstrengen, um mit einer 2:1-Führung in die Einzel zu starten. Hurina/Nazaryschyn gewannen deutlich, doch Ulrich/Funke mussten gegen die stark aufspielenden A. Heinold/Fischbach einen 0:2-Rückstand aufholen, um noch mit 3:2 zu gewinnen. Zeller/Zasche unterlagen gegen Rotsching/Bauer mit 0:3. Mit einem 3:0 gewann Miro Hurina gegen seinen Ex-Teamkollegen Fischbach. Trotz einer guten Vorstellung musste sich Martin Ulrich gegen A. Heinold geschlagen geben. Mit jeweils zwei 3:1-Erfolgen von Dima Nazaryschyn und Holger Funke zogen die Gastgeber mit 5:2 in Front. Gegen den clever agierenden Bauer hatte Frank Zeller seine Probleme und verlor im Entscheidungssatz mit 7:11. Äußerst spannend verlief das Spitzeneinzel. Hurina lag gegen A. Heinold im fünften Satz mit 1:5 zurück und drehte die Partie mit zehn Punkten in Serie noch zum 11:5-Triumph. Ulrich kämpfte Fischbachnieder und sicherte nach harten Kampf den achten Punkt für sein Team. Nazaryschyn stellte mit einem 3:0 über K. Heinold den Endstand her. gi Ergebnisse: Hurina/Nazaryschyn - K. Heinold/Völtl 3:0; Ulrich/Funke - A. Heinold/Fischbach 3:2; Zeller/Zasche - Rotsching/Bauer 0:3; Hurina - Fischbach 3:0; Ulrich - A. Heinold 2:3; Nazaryschyn - Völtl 3:1; Funke - K. Heinold 3:1; Zeller - Bauer 2:3; Zasche - Rotsching 3:0; Hurina - A. Heinold 3:2; Ulrich - Fischbach 3:2; Nazaryschyn - K. Heinold 3:0

Bezirksoberliga, Damen

TTC Burgkunstadt -

TV Ebersdorf 4:8

Gegen Ebersdorf mussten die TTC-Damen schon die zweite Saisonniederlage hinnehmen - nach dem klaren 1:8 gegen Oberwallenstadt war diesmal mehr drin. Siegemund/Piwonski brachten den TTC in Front, Schlee/Sesselmann unterlagen aber Schüpferling/Probst. Ähnlich ausgeglichen gestalteten sich zunächst die Einzel: Anja Schlee gewann knapp gegen Probst, Jana Siegemund glatt gegen Baier, während Sesselmann und Piwonski Federn lassen mussten. Vorentscheidend war dann die zweite Einzelrunde, als nur Luisa Piwonski punktete und die Ebersdorferinnen davonzogen. Siegemund schnupperte gegen Schüpferling an ihrem zweiten Erfolg, mussten sich aber im fünften Satz geschlagen geben. Julia Buff sorgte mit ihrem dritten Einzelsieg gegen Schlee zum 8:4-Endstand und avancierte somit zur Matchwinnerin der Gäste. fk Ergebnisse: Siegemund/Piwonski - Buff/ Baier 3:0, Schlee/Sesselmann - Schüpferling/Probst 1:3, Schlee - Probst 3:2, Sesselmann - Schüpferling 0:3, Siegemund - Baier 3:0, Piwonski - Buff 1:3, Schlee - Schüpfer-ling 1:3, Sesselmann - Probst 0:3, Siegemund - Buff 0:3, Piwonski - Baier 3:1, Siegemund - Schüpferling 2:3, Schlee - Buff 0:3

Bezirksliga Gr. 2 Süd, Herren

TV Schwürbitz II -

Post SV Bamberg II 9:5

Nach der Niederlage zum Saisonauftakt in Trunstadt gab es für die auf drei Positionen neu formierte Schwürbitzer "Zweite" einen wichtigen Heimsieg über den Post SV Bamberg II. Zur Halbzeit der spannenden Begegnung führte Bamberg mit 5:4, ehe die Schwürbitzer das Spiel drehten. Das starke vordere Paarkreuz mit Rudi Böhlein und Sven Meuser sowie die Mitte mit dem noch ungeschlagenen Matthias Feulner sorgten alleinge für sechs Punkte. Norbert Korzendorfer, Anton Birke-Gagel und das Einserdoppel Feulner/Korzendorfer komplettierten den wichtigen Sieg beim ersten Heimauftritt der noch jungen Saison. nko TTC Lettenreuth - SpVgg Trunstadt 9:2

Aufsteiger Trunstadt unterlag in Lettenreuth trotz großem Widerstand klar. Vier von fünf Dreisatzmatches gingen an den TTC. Sehr gut aufgelegt das vordere Paarkreuz mit Christopher Sandberg und Manuel Bojer, die alle ihre Einzel für sich entschieden. Eine gute Form zeigten auch Christian Lutter, Tobias Gahn und Uwe Jakob, die ihre Einzel teilweise mit viel Mühe gewannen. gi Ergebnisse: Sandberg/Lutter - Rattel/Höhn 3:0; Bojer/Gahn - Kleiber/Grafe 2:3; Gack/ Jakob - Karl/Rattel 3:2; Sandberg - Rattel 3:0; Bojer - Kleiber 3:1; Gack - Höhn 1:3; Lutter - Grafe 3:2; Gahn - Rattel 3:1; Jakob - Karl 3:2; Sandberg - Kleiber 3:2; Bojer - Rattel 3:0

Bezirksklasse A, Damen

FC Adler Weidhausen -

TTV Altenkunstadt 3:8

Souverän gewannen die Altenkunstadterinnen in Weidhausen. Erfreulich für die TTVlerinnen war das Comeback von Petra Weiß, die nach langer Verletzungspause ihre beiden Einzel für sich entschied. FC-Spitzenspielerin Tanja Fischer gewann ihr Doppel mit Carola Thiel und ihre zwei Einzel sicher. Bei den Gästen trugen alle Akteurinnen zum Sieg bei. gi