Altenkunstadt / Strössendorf

In den evangelisch-lutherischen Kirchen in Altenkunstadt und Strössendorf finden am Sonntag, 10. Mai, erstmals wieder Gottesdienste statt. Allerdings anders als sonst und unter besonderen Schutzmaßnahmen, die der Staat mit den Kirchen vereinbart hat. Dies hat der Kirchenvorstand in einer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. So gibt es in der Sankt-Katharina-Kirche in Strössendorf 35 und in der Altenkunstadter Kreuzbergkirche 25 Plätze im Abstand von jeweils zwei Metern, die von Besuchern besetzt werden dürfen. Ein Sicherheitsteam bestehend aus Mitgliedern des Kirchenvorstands, Mesnerinnen und Mesnern hilft den Gemeindegliedern, einen Platz zu finden. Sind die zur Verfügung stehenden Plätze besetzt, werden die Gotteshäuser geschlossen. "Die Gläubigen sollten unbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung und ihr eigenes Gesangbuch zum Gottesdienst mitbringen und auch vor der Kirche auf einen Abstand von zwei Metern zu anderen Besuchern achten", erklärt Pfarrerin Bettina Beck. Nichts geändert hat sich an den Anfangszeiten. In Strössendorf beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr und in Altenkunstadt um 10 Uhr. Der Kirchenvorstand appelliert an die Gemeindeglieder, Rücksicht auf Andere zu nehmen und nur dann zum Gottesdienst zu kommen, wenn sie zurzeit keine ansteckenden Krankheiten oder Atemwegsinfektionen haben und in der Lage sind, die Mund-Nasen-Bedeckung für eine dreiviertel Stunde zu tragen. bkl