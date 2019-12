Altenkunstadt soll "grün werden"

"Kommt, wir machen Altenkunstadt grün" - so lautet das Motto der Altenkunstadter Grünen für die im März 2020 stattfindenden Kommunalwahlen. Gemeint ist damit die Förderung der Lebensqualität auf allen Ebenen, und zwar in klimarelevanter und sozialer Hinsicht. So wollen sich die Grünen zum einen für eine energie-autarke Zukunft der Region, ein kluges Verkehrskonzept mit sinnvollen Tempo-30-Zonen und einen robusten Gemeindemischwald einsetzen. Zum anderen sollen aber auch bezahlbare Mietwohnungen in Gemeindehand ermöglicht, die politische Teilhabe von Jugendlichen gestärkt, Feste, Vereine und Traditionen erhalten sowie eine "gelebte" Nachbarschaftshilfe realisiert werden.

Zusammenarbeit mit Nachbarn

Die mit den Kandidaten aus den benachbarten Städten Burgkunstadt und Weismain gemeinsam erarbeiteten "grünen Themen" sollen nach der Wahl in enger kommunaler Zusammenarbeit vorangebracht werden.

Was Spitzenkandidaten wollen

Auf Listenplatz eins tritt Gemeinderätin Stephanie Dittrich an, die vor allem der jungen Generation mehr Mitsprache geben möchte: "Als Jugendbeauftragte liegt mir besonders die politische und gesellschaftliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen am Herzen."

Auf Platz zwei kandidiert der 24-jährige Informatikstudent Joseph Jachmann, der sich eine lebendige, nachhaltige und fortschrittliche Region wünscht, für die er sich im Gemeinderat stark machen will.

Sie wollen in den Gemeinderat

Die Gemeinderatskandidaten der Grünen sind Stephanie Dittrich, Joseph Jachmann, Heike Mohrand, Herbert Seeser, Sabine Jachmann, Lars Bischoff, Rosemarie Hügerich und Claudia Küffner. red