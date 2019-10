Altenkunstadt ist favorisiert

Mit ausgeglichener Bilanz (4:4 Punkte) steht der TTC Burgkunstadt im Mittelfeld der Herren-Landesliga Nordnordost. Nun soll gegen den TTC Creußen am Samstag (17.05 Uhr, Stadthalle) der Abstand zu den Abstiegsplätzen möglichst vergrößert werden. Der ungeschlagene TTV Altenkunstadt will am Samstag (15 Uhr, Grundschulturnhalle) gegen Kellerkind TSG Bamberg nichts anbrennen lassen.

TTC Burgkunstadt -

TTC Creußen

Für die Burgkunstadter steht schon das vierte Heimspiel der noch jungen Saison an. Der Gegner aus Creußen hat aktuell 4:2 Punkte auf dem Konto. Wie die Gastgeber hat Creußen gegen den TSV Zell knapp gewonnen und gegen Aufstiegsaspirant TV Ebern verloren. Da sich die beiden TTC-Teams schon in der Vorsaison enge Matches geliefert haben (8:8 und 9:6 für Burgkunstadt), ist erneut ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. fk TTV Altenkunstadt -

TSG Bamberg

Der zweitplatzierte TTV ist im Heimspiel klarer Favorit, darf die Bamberger aber nicht unterschätzen. Der Aufsteiger erkämpfte sich zuletzt dank einer starken Teamleistung mit dem 8:8 bei der TS Kronach seinen ersten Saisonpunkt. Vor allem Wolfgang Werner und Andreas Zack haben sich bislang ausgezeichnet geschlagen. Gegen dieses starke TSG-Duo müssen die Altenkunstadter Frank Zeller und Tino Zasche im Schlusspaarkreuz starke Leistungen abrufen. gil