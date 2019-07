Altenbanzer Pfarrei feiert die Orgelweihe

Am Sonntag, 21. Juli, wird in der Laurentiuskirche die Einweihung der neuen Orgel und das Pfarrfest gefeiert. Um 10.30 Uhr ist ein Festgottesdienst mit Domkapitular Peter Wünsche und dem Jugendchor. Beim Pfarrfest gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Abschließend um 17 Uhr wird ein Orgelkonzert mit Markus Blomenhofer zu hören sein. Für das leibliche Wohl am Mittag werden noch Kuchen und Salate benötigt. Listen liegen in der Kirche aus. Infos geben auch Maria Spörl (Telefon 01515/4711756) oder Monika Eichhorn (Telefon 0163/6830964). red