Alte Werke in der Eberner Christuskirche

Ein Vokalkonzert mit Werken frühbarocker Meister steht auf dem Kirchenmusik-Programm der evangelischen Kirchengemeinde Ebern am Lätare-Sonntag, 31. März. Es beginnt um 17 Uhr in der Christuskirche. Zu Gast ist das fünfköpfige Vokalensemble "DeCantata", das sich durch die Aufführung fast in Vergessenheit geratener Werke aus der frühen Barockzeit einen Namen gemacht hat. Die historischen Instrumente Cello und Laute begleiten den Chor, der wechselnd im Quintett, Terzett und im Duett auftritt, wie die Kirchengemeinde weiter mitteilte. Im Zentrum des Programms stehen Werke von Johann Hermann Schein, Tobias Michael und Melchior Frank. Herzstück ist das "Israelsbrünnlein" von Schein, der als Thomaskantor in Leipzig einer der Vorgänger von Johann Sebastian Bach war. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zwölf Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Pfarramt Ebern (Telefon 09531/6084) und die Buchhandlung "Leseinsel". Foto: Ute Gerteis