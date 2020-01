Alte Weihnachtsfestzeit im "Coborcher" Land

Die Kirchengemeinde Roßfeld lädt am heutigen Mittwoch zum "Cunradcafé" im Gemeindehaus ein. Ab 15 Uhr wird die Mundartdichterin Anneliese Hübner einen Querschnitt aus ihrem neuen Buch "Von Martinsgänsen, Weihnachtsbäumen und Heiligen Nächten" vortragen. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen kann man über ihre Forschung der Dialekte und Bräuche im Coburger Land lauschen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist laut Mitteilung frei, das Buch kann an diesem Nachmittag gekauft werden. red