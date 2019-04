Seit vielen Jahren hat der DGB-Ortsverband Ramsthal die Aufstellung des Maibaumes am Dorfplatz übernommen. In diesem Jahr erhält die Gruppe um Xaver Kerber erstmals Unterstützung aus der Ortsjugend, die in den vergangenen Jahren ihre eigene Maifeier veranstaltet hatte. Unter dem Motto "Ramsler Maibaumfest - Alte Tradition mit neuer Besetzung" wird am Dienstag, 30. April, der Maibaum aufgestellt und ab 17.30 Uhr soll auf dem Dorfplatz gefeiert werden. hla