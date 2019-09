Oerlenbach 04.09.2019

Alte Ramsthaler Straße ist Thema

Der Gemeinderat Ebenhausen tagt am Dienstag, 10. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr zunächst am Containerstellplatz Ebenhausen in der Alten Ramsthaler Straße. Angestellt werden Überlegungen zur Gesta...