In der evangelischen Christuskirche erklingen am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr Psalmvertonungen mit dem SMS-Chor Ludwigsstadt unter der Leitung von Sigurd Knopp. Weitere Mitwirkende sind Sandra Schäfer-Küpferling an der Querflöte und Christoph Methfessel am Piano. Durch das Programm führt Birgit Kleefeld, die einige Psalmen auf der Grundlage der Lutherbibel von 2017 bearbeitet hat. Die Musik wurde von dem Leiter des SMS-Chores Dekanatskantor Sigurd Knopp komponiert. Der Eintritt ist frei. red