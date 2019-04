Alte Namen in und um Neunkirchen

Siedlungs-, Gewässer- und Flurnamen sind keineswegs Anführungszeichen von Schall und Rauch. Vielmehr geben sie Aufschluss über Gegeben- und Begebenheiten eines Ortes oder Raumes und verraten aufgrund ihrer Typologie so manches über ihre Zeitstellung und Namensgeber. Die Verhältnisse, bezogen auf das Gebiet der Marktgemeinde Neunkirchen, untersucht in einem Vortrag Dieter George aus Forchheim, Bearbeiter des Historischen Ortsnamenbuchs von Bayern für den Altlandkreis Forchheim. Der Vortrag mit dem Titel "Namenslandschaft Neunkirchen am Brand: Spiegel der Siedlungsgeschichte einer Grenzlage" beginnt am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Felix-Müller-Museum. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. red