Alte Musik aus Spanien

Unter dem Motto "Cantigas de Santa Maria" gastieren Sabine Loredo Silva (Mezzosopran) und Knut Trautvetter (Lauteninstrumente) am Freitag, 19.Juli, um 19.30 Uhr in der Kronacher Synagoge in der Nikolaus-Zitter-Str. 27. Zu hören sind sefardische Lieder und

Musik der spanischen Renaissance.

Sabine Loredo Silva wurde in Berlin geboren. Bühnenerfahrung sammelte sie als langjähriges Ensemblemitglied der "Opernwerkstatt Berlin" und bei Opernprojekten für Kinder wie "Die Zauberflöte" oder "Hänsel und Gretel". Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit ist die Alte Musik des frühen Mittelalters, der spanischen Renaissance sowie des italienischen Frühbarock in Begleitung von historischen Harfen und Lauteninstrumenten.

Knut Trautvetter, geboren in Berlin, studierte Diplommusikerziehung mit dem Hauptfach Gitarre an der Hochschule der Künste. Während des Gitarrenstudiums wuchs sein Interesse an den Spielformen der sogenannten Alten Musik. Daher absolvierte er ein Ergänzungsstudium historischer Zupfinstrumente mit dem Schwerpunkt Theorbe.

Knut Trautvetter sammelte Erfahrungen als Continuo-Spieler und Begleiter in Ensembles unterschiedlicher Besetzung.

Karten gibt es zu 12 Euro/ermäßigt 8 Euro. Näheres unter www.synagoge-kronach.de red