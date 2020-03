Alte Kunsthandwerksart kann ausprobiert werden

Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) ruft auch 2020 zum zweiten bundesweiten "Tag der Druckkunst" auf. Dieser findet am Sonntag, 15. März, statt.

An mehr als 200 Orten gab es 2019 Beteiligungen, 2020 schon über 300. Der BBK und das Museum für Druckkunst Leipzig hatten sich dafür eingesetzt, dass traditionelle Drucktechniken als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurden. Am 15. März 2018 erfolgte die Eintragung in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die Deutsche Unesco-Kommission.

In der Offizin Cesaro in Kronach fand der erste Tag der Druckkunst 2019 statt. Dadurch, dass er an einem Freitag stattfand, konnte Ingo Cesaro am Samstag und Sonntag dieses Druckprojekt noch im Künstlerhaus in Nordhalben fortführen. An den drei Tagen wurden vor allem Holz- und Linolschnitte gefertigt und auf der Handnudel jeweils eine kleine Auflage gedruckt, die mit nach Hause genommen werden konnte. Dazu kam noch, dass Cesaros internationales Mail-art-Projekt "Schwabach - ortung 11. - im zeichen des goldes" kurz vor dem Einsendeschluss stand. So wurden eine ganze Reihe von Mail-art-Karten hier geschnitten, gedruckt und dann eingeschickt. Diese sind nun unter anderem im Internet unter www.ingo-cesaro.de zu finden.

Am Sonntag, 15. März, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr können wieder Linol- und Holzschnitte geschnitten, eine kleine Auflage gedruckt und mit nach Hause genommen werden. Es findet gleichzeitig auch der dritte Hochdruck-Tag in Kronach statt.

Weiterhin besteht dieses Mal die Möglichkeit, einen kurzen Text mit Einzellettern aus Blei im Handsatz zu setzen und eine kleine Auflage zu drucken, denn es geht allgemein um Hochdruck. So können Interessierte eine fast ausgestorbene Kunsthandwerksart nicht nur kennen lernen, sondern auch selbst ausprobieren.

Kosten entstehen dabei nicht, allerdings gibt es bei großem Andrang Platzprobleme, denn Cesaro betreibt ja die einzige "mobile Handpresse" im deutschsprachigen Raum, aber keine ständige Offizin. red