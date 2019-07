Dittlofsroda 16.07.2019

Alte Kultur neu entdeckt

"Alte Kultur neu entdeckt" heißt es beim Hirse Feldtag am Dienstag, 30. Juli, in Dittlofsroda. Ab 11 Uhr gibt es im Sportheim Vorträge zum Thema Vorstellung des Projektes "Rispenhirse in der Geflügelf...