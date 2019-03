Alte Kennzeichen nicht ausgetauscht

Während einer Streifenfahrt in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Lichtenfels fiel Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels am Mittwoch ein Kleinkraftrad auf, an dem noch das blaue Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 montiert war. Bei der Verkehrskontrolle äußerte der 25-jährige Fahrer, dass er schlichtweg vergessen habe, ein neues Kennzeichen zu besorgen. Er erhält eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die gleiche Feststellung machte eine weitere Streife in der Neuenseer Straße in Michelau. Hier fuhr ein 66-Jähriger mit seinem 25er Roller, an dem noch das blaue Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Rentner gab an, dass er von seiner Versicherung noch kein neues Kennzeichen erhalten habe. Auch er bekommt eine Anzeige. pol