Die AH-Abteilung des FC organisiert für 30. und 31. Mai eine Radtour nach Marktheidenfeld, bei der jeder mitfahren kann. Der Tour geht am Donnerstag, 23. Mai, ein Fahrradtraining voraus, das um 18 Uhr am Sportheim startet und eine Strecke von 25 Kilometern umfasst. Beginn der Zwei-Tages-Tour, die von Inge und Reinhold begleitet wird, ist am Donnerstag, 30. Mai, um 9 Uhr am Feuerwehrhaus. sek