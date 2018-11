Alte Herren haben neu gewählt

Beim Jahresabschluss der Alten Herren des Ballspielclubs begrüßte AH- Manager Robert Will 43 Personen. In seinem Rückblick auf die vergangene Saison berichtete Will von einer erfolgreichen Spielrunde. Von 17 Spielen wurden elf Spiele gewonnen, zwei Mal trennte man sich unentschieden und vier Partien gingen verloren. Das Torverhältnis betrug 66:37.

Torschützenkönig wurde Uwe Steger mit elf Toren. Günter Kunze war bei allen 17 Spielen dabei. Auch die geselligen Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. So gab es ein Wintergrillen und eine Brauerei-Tour sowie einen viertägigen Ausflug an den Bodensee und einen Wochenendausflug ins Allgäu. Bei den Neuwahlen wurde Günter Kunze zum sportlichen Leiter gewählt, Matthias Hartmann wird ihn dabei unterstützen. Robert Will wurde als AH-Manager bestätigt. Für die Saison 2019 wurden 23 Spiele ausgemacht. red