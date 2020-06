"Alte Darre" und Schule im Visier

Drei Ortsbesichtigungen stehen bei der Sitzung des Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses des Stadtrates am heutigen Dienstag ab 14 Uhr an. Treffpunkt ist der Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle. Besichtigt werden die Baufortschritte der Sanierung der "Alten Schule" in Romansthal, die Erweiterung der "Alten Darre" in Bad Staffelstein sowie der barrierefreie Umbau mit Sanierung der Adam-Riese-Schule in Bad Staffelstein.

Zahlreiche Bauanträge

Das Gremium beschäftigt sich unter anderem auch mit folgenden Bauanträgen für Neubauten: Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage im Georgenring 6 in Unterzettlitz; Einfamilienhaus mit Nebenanlagen in der Sudetenstraße 17 in Bad Staffelstein; Einfamilienhaus im Hubertusweg 5 in Wiesen; Carport mit Nebengebäude in Gößmitz 2a. Außerdem geht es um eine Nutzungsänderung (Stahlbaubetrieb zu Möbellager, Garagen, Wohnungen, Hackschnitzelheizung, Nebenräume) in der Pfarrer-Krapf-Straße 14/16 in Uetzing sowie die Sanierung und den Umbau eines Wohnhauses mit Nebengebäude zu zwölf abgeschlossenen Wohneinheiten in der Lichtenfelser Straße 23 in Bad Staffelstein.

Die Räte befassen sich ferner mit einer Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der Nähe Am Linsenbühl in Uetzing und mit der Anzeige des Abbruchs eines Wohnhauses in der Unterzettlitzer Straße 53 in Bad Staffelstein. red