Altbürgermeister kramt im Archiv

Schlüsselfeld — Die junge Frau soll aus Schlüsselfeld gewesen sein. Minutiös wird ihre Kleidung bis hin zum Unterrock beschrieben. In Eltmann soll "die Person" verschiedene Gegenstände entwendet haben. Das jedenfalls vermeldet das "Würzburger Intelligenzblatt" im Jahr 1811. Ob die angeblich aus dem Steigerwald stammende Diebin tatsächlich auch "erwischt" wurde, bleibt im Dunkel der Geschichte. Georg Zipfel hat bei seinen Forschungen keine derartige "Folgemeldung" gefunden.

Der Schlüsselfelder Altbürgermeister und Vorsitzende des Steigerwaldklubs befasst sich hobbymäßig mit Geschichte: So auch in seinem neuesten Vortrag, für den er historische Zeitungsartikel über seine Heimatstadt zusammengetragen hat.

"Hast Du gzeng, wos in der Zeitung stäht", titelte der Vortrag, der viele Schlüsselfelder in die historische Zehntscheune lockte. Aus einer Zeit, in der von "Fake News" noch keine Rede war, stammten die Beiträge, die Zipfel gesammelt hat. Viele der Berichte, die bis ins Jahr 1763 zurückgehen, hat er im Archiv der Bayerischen Staatsbibliothek in Bamberg gefunden.

Aus Datenschutzgründen griff er lieber auf historische Berichte zurück. Eigentlich schade, denn auch in jüngerer Zeit gäbe es sicher interessante und amüsante Beiträge aus dem Steigerwaldstädtchen. Gelacht wurde dennoch viel angesichts der Vermeldungen, die so ganz anders gestrickt waren als heutzutage.

Vor allem aber trat zutage, dass "die gute alte Zeit" so gut gar nicht war. Mord und Totschlag gab es ebenso wie Diebstahl, Verleumdung und schlimme Zeiten. So den Stadtbrand vom 26. Mai 1868, der nach dem damaligen Zeitungsbericht fünf Wohnhäuser, sechs Scheunen und Stallungen "in Asche gelegt hat". Auch das östliche Stadttor, der "untere Gemeindeturm", fiel dem Feuer zum Opfer. Nur weil die Feuerwehren aus Burghaslach, Wachenroth, Aschbach und Geiselwind "in kürzester Zeit mit ihren Löschmaschinen" am Brandort waren, wurde Schlimmeres verhindert. "Wie wurden die verständigt. Wie sind die nach Schlüsselfeld gekommen? Sind die geritten", fragt sich Zipfel.

Bei allen Vorkommnissen - ein Waterloo wie Napoleon mussten die Schlüsselfelder nie erleben. Wohl aber Soldaten, die zur Schlacht nach dem belgischen Waterloo zogen und im Steigerwaldstädtchen Quartier nahmen, wie ein Bericht aus dem Jahr 1815 vermittelt.

Bamberger Bierkrieg

Politik schlug sich schon immer in den Blättern nieder. So wurde 1812 in der "Münchner politischen Zeitung" endgültig und offiziell bekannt gegeben, dass Schlüsselfeld dem Landgericht Höchstadt zugeschlagen wird. Ob diese Meldung mehr Leser fand als die, dass in Attelsdorf eine Mühle "feilgeboten wird". Mit Vieh und allem, was zum Hausstand gehörte.

Nachdem der Bierpreis - wegen der anhaltenden Dürre im Sommer - derzeit im Gespräch ist, warnte der Schlüsselfelder Altbürgermeister ausdrücklich vor einer Erhöhung. Was sich daraus ergeben kann, hat er recherchiert: Der "Bamberger Bierkrieg" machte 1907 Schlagzeilen in den Zeitungen. Auch die Schlüsselfelder zogen nach und hätten "das Seidla um einen Pfennig" teurer gemacht. Das Ganze habe sich als ein Schuss ins Leere erwiesen. Der Bierpreis musste schließlich wieder auf sein einstiges Niveau gesenkt werden.

Aus dem "Volksblatt" im Jahr 1964 und für Zipfel somit "aus der Neuzeit" stammte die Nachricht, dass "die Sperren am Stadtturm fallen". In Schlüsselfeld sei nun "die Welt nicht mehr mit Brettern vernagelt", ist da zu lesen. Ein Armeefahrzeug hatte den Turm dermaßen lädiert, dass das Tor für den Verkehr gesperrt werden musste.

"Was in der Zeitung steht stimmt", scherzte Zipfel. Die Nachricht, dass im Steigerwald künftig junge Krokodile zur Bekämpfung von Bisamratten eingesetzt werden, fällt jedoch eher in die Kategorie "Fake News". Sie wurde vom damaligen Vorsitzenden des Steigerwaldklubs, Wilhelm Schmeer, zum 1. April geboren.