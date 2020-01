Alt werden in der Gemeinde Hausen

"Wohnen im Alter in der Gemeinde" - zu diesem wichtigen Thema lädt die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Hausen am Samstag, 1. Februar, um 16.30 Uhr in die Gaststätte "Schwarzer Amboss" ein. Zusammen mit Mathias Abbé von "Wir über uns eG" und dem Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern (BKB) informiert die Unabhängige Wählergemeinschaft über die wichtigsten Fakten, Voraussetzungen und Chancen, die gemeinsam entwickelt werden können. Dies ist laut Pressemitteilung unter anderem eines der wichtigsten Anliegen der UWG Hausen und ihres Bürgermeisterkandidaten Thomas Schmitt, um auch zukünftig ein sorgenfreies Leben im Alter in der Gemeinde zu gewährleisten. red