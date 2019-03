Ahorn vor 14 Stunden

Tanzturnier

Alt und Jung schwingen das Tanzbein

Die Spvg Ahorn veranstaltet ein Tanzturnier für Jugend und Senioren in Standard und Latein am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April. Geöffnet ist die Dreifachturnhalle am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am...