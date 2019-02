"Alt-Etzelskergn" tanzt und schunkelt

Im Lonnerstadter Sonnensaal feierten alle Vereine der Altgemeinde Etzelskirchen ihren Faschingsball. Bereits zum achten Mal hatte die Altgemeinde Etzelskirchen mit ihren Ortschaften Etzelskirchen, Medbach, Kieferndorf, Saltendorf und Bösenbechhofen zum gemeinsamen Tanzvergnügen eingeladen. Verantwortlich waren die Feuerwehren Saltendorf/Bösenbechhofen, Medbach/Kieferndorf und Etzelskirchen sowie die Kirchengemeinde, die Spielvereinigung und der Heimatverein. Über 150 tanzbegeisterte Faschingsnarren aller Altersschichten kamen, um einen schönen Abend zu verbringen.

Zu den Klängen der "Everest-Partyband" wurde bis in den frühen Morgen getanzt und geschunkelt. Stimmungs- und Partymusik, Ohrwürmer der Pop- und Rockszene, aber auch Melodien zum Schwofen und Träumen kamen bei den Tänzern gut an. Ein Augenschmaus waren auch die tollen und originellen Verkleidungen, in denen viele Gäste erschienen. Einen lustigen Abend hatten die "Alt-Etzelskergner" auf jeden Fall. Unter dem närrischen Volk waren auch einige bekannte Gesichter aus den Ortschaften der Umgebung auszumachen. Alexander Ort