Als sportlichste Lautertaler wurden dieses Jahr zwei Mädchen ausgezeichnet

Die Gemeinde Lautertal ist sportlich gut aufgestellt und darf sich über viele große sportliche Talente freuen. Dies zeigte sehr eindrucksvoll die feierlich gestaltete Sportlerehrung der Gemeinde im Festzelt des Wintersport- und Freizeitclubs Coburg-Neukirchen. Bürgermeister Sebastian Straubel freute sich dabei sichtlich, eine große Zahl an erfolgreichen Sportlern und langjährigen Funktionären auszeichnen zu können.

Bedeutung für die Gemeinde

Er betonte zu Beginn, dass die Auswahl der zu ehrenden Sportler bei einer Sitzung von Sportausschuss, Sportbeauftragten und Vertretern aus den Vereinen getroffen worden sei. Die Sportlerehrung sein ein herausragendes Ereignis im Kalender der Gemeinde. Dadurch, Dank und Anerkennung auszusprechen, werde der Name der Gemeinde weit über die Gemeindegrenzen hinaus getragen. Einige der Funktionäre setzten sich schon seit vielen Jahrzehnten für den Sport in der Gemeinde und in ihren Vereinen ein. Straubel lobte weiterhin Mut, Trainingsfleiß, Disziplin und Zielstrebigkeit der Sportler, so hätten sie ihre Erfolge errungen. Der Bürgermeister gab aber auch zu bedenken, dass es viele Helfer im Hintergrund brauche, damit es zu einem solchen Erfolg komme. "Der sportliche Erfolg ist ein Gemeinschaftsprodukt", betonte Straubel. Das sportliche Vereinsangebot in der Gemeinde sei vielseitig und wichtig, steigere die Lebensqualität und mache die Gemeinde liebens- und lebenswert. Deshalb fördere die Gemeinde den Sport nach Kräften. "Ich könnte mich nicht erinnern, dass der Gemeinderat einen Antrag, der mit Sport zu tun hatte, abgelehnt hätte", sagte das Gemeindeoberhaupt. Zur Mannschaft des Jahres ernannte er die 2. Mannschaft des TSV Oberlauter, die 18 Siege zu verzeichnen hat. Zwei sehr fitte junge Damen wurden zu Sportlerinnen des Jahres gekürt. Es sind die zehnjährige Tischtennisspielerin des TSV Unterlauter, Elina Meyer. Sie holte sich bei den C-Schülerinnen den bayerischen Meistertitel. Weiterhin wurde Mia Grempel vom WFC Coburg-Neukirchen zur Sportlerin des Jahres ernannt.

Talentierte Snowboarderin

Die 14-Jährige ist im Bereich "Snowboard Freestyle" erfolgreich und gehört zum Kader von Snowboard Bayern. Sie ist sogar auf dem besten Weg in den deutschen Jugend-Nationalkader. Denn sie gewann die bayerischen Meisterschaften und erzielte bei einem internationalen Wettbewerb gute Platzierungen. Beide Sportlerinnen erhielten eine Urkunde und einen Gutschein der Gemeinde Lautertal. Einen Sportler des Jahres gab es heuer nicht.

Meisterliche TT-Spieler

Weiterhin zeichnete der Bürgermeister zusammen mit seinem Sportbeauftragten Thorsten Seufert die Meistermannschaften nebst Trainern und Betreuern mit Urkunden aus. Alle Meistermannschaften kommen aus dem Bereich Tischtennis. Es sind vom TSV Unterlauter die Schülerinnen B, Damen 1, Herren 3, Jungen 2 und Jungen 4. Die Meistermannschaften des TTC Tiefenlauter sind AK 60, 4. Herren und 3. Damen.

Ein Herz für Vereine

Eine besondere Ehrung erfuhren Hans Rauscher vom TSV Oberlauter, der seit 22 Jahren ehrenamtlich für den Verein in verschiedenen Funktionen tätig ist, sowie Michael Lorenz, der seit zwölf Jahren für den TSV Oberlauter in leitender Funktion ehrenamtlich arbeitet. Beide wurden mit einer Urkunde und einem Gutschein ausgezeichnet.

Schließlich dankte Straubel allen Ehrenamtlichen, die die sportliche Gemeinde und deren Wettbewerbe begleitet und organisiert haben und "dies auch in der Zukunft tun werden", wie er sagte. Es sind: Rainer Armann, Andreas Blohmann, Jasmin Bräutigam, Bernd Eichler, Benjamin Hirschemann, Julian Popp und Markus Süße. mst