Als Schützenfest-Bedienung weit bekannt

Die beliebte und engagierte Erika Häublein, geborene Schmidt, feierte im Vereinszimmer des Feuerwehrhauses in Wildenberg ihren 80. Geburtstag. Geboren wurde die Jubilarin in Schwanowitz, Kreis Brieg (Schlesien).

Im Jahre 1945 wurde sie mit ihrer Familie aus der Heimat vertrieben. In Wurbach fand man dann ein neues zuhause und in Seibelsdorf war ihre Schulzeit. Danach erlernte sie den Beruf als Damenschneiderin und war anschließend stets als Schneiderin beziehungsweise Näherin beschäftigt. Zuletzt hatte sie über ein Jahrzehnt hinweg die Leitung als Schneidermeisterin in der Jugendwerkstatt des Diakonischen Werkes in Küps. Im Jahre 1962 heiratete die Jubilarin ihren Mann Adolf Häublein, welcher im Jahre 2009 verstarb. Mit der seinerzeitigen Heirat zog sie nach Wildenberg. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, vier Enkel und vier Urenkel hervor. Zu ihren Hobbys gehören neben der Garten- und Hausarbeit die Dorfgemeinschaft sowie das Tanzen und Reisen.

In den Wildenberger Vereinen sowie beim Obst- und Gartenbauverein und dem TSV Weißenbrunn ist Erika Häublein immer eine engagierte und treue Mitarbeiterin. Beim Gesangverein "Concordia" Wildenberg war sie vor fast drei Jahrzehnten Gründungsmitglied des gemischten Chores und ist dort weiterhin als Sopran-Sängerin aktiv. Dementsprechend bekam sie auch von ihren Sangesfreunden ein gebührendes Ständchen.

Weit bekannt war Erika Häublein auch als langjährige und umsichtige Bedienung beim Kronacher Schützenfest. Viele Glückwünsche kamen von den Verwandten, Freunden, Nachbarn, Bekannten. Auch Bürgermeister Egon Herrmann und Pfarrer Christoph Teille gratulierten herzlich. dw