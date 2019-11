Als Schüler wäre Stadt "mittelmäßig"

"Wenn Schüler sich von einer Vier auf eine schlechte Drei verbessern, dann ist das durchaus etwas, was Eltern honorieren", sagte OB Florian Janik zur Verbesserung in der Kategorie Verwaltung bei der Vorstellung der IHK-Standortumfrage für Erlangen.

Wie beurteilen die Unternehmen ihren Wirtschaftsstandort? Welche Themen sollten Politik und Verwaltung verstärkt angehen? Um das zu definieren, führt die IHK im Vorfeld von Kommunalwahlen Standortumfragen durch. Die Ergebnisse wurden nun für die Mitglieder des IHK-Gremiums, die Kreishandwerkerschaft und den Handelsverbands Bayern vorgestellt. Janik, Wirtschaftsreferent Konrad Beugel und Tilmann Lohse, Amtsleitung Stadtentwicklung und -planung, standen anschließend Rede und Antwort.

166 Unternehmen haben 47 Faktoren in den Kategorien Infrastruktur, Arbeitsmarkt, wirtschaftliches Umfeld, Standortkosten, Verwaltung und allgemeines Umfeld bewertet, davon 115 Unternehmen direkt aus Erlangen. Der Schwerpunkt der Befragten lag auf kleinen Unternehmen und Dienstleistern. Rund 87 Prozent der Befragten würden den Wirtschaftsstandort Erlangen und Umgebung weiterempfehlen, 27 Prozent der Unternehmen planen sogar eine Vergrößerung. Jene, die keine Empfehlung aussprachen, führen häufig die schlechte Verkehrsanbindung und das Innenstadtsterben als Grund an.

Bei der Infrastruktur sind den Unternehmen Breitband und Mobilfunkempfang sehr wichtig. Ihre Zufriedenheit damit hält sich jedoch in Grenzen. Besonders im Landkreis gibt es in diesen Kategorien lediglich die Note Drei.

Beim Arbeitsmarkt drückt der Schuh gleichermaßen in Stadt und Land: Für die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften vergeben die Unternehmer eine glatte Vier. Kleine Unternehmen können nur schwer mit Großunternehmen konkurrieren.

Kommunale Steuern und Abgaben, Immobilienpreise, Energie und Personalkosten werden in Erlangen und im Landkreis durchwegs mit Noten schlechter als eine Drei bewertet. Das Gleiche gilt für die Verwaltung: Insbesondere die Dauer von Genehmigungsverfahren wird hier bemängelt.

Beim allgemeinen Umfeld wird die Lebensqualität in Stadt und Land gelobt sowie die medizinische Versorgung; insbesondere in der Stadt. In Erlangen jedoch wird die Wohn- und Parkplatzsituation mit 3,5 und 3,7 bewertet.

Kein Konzept

Das Publikum bewegte insbesondere die Verkehrssituation in Erlangen: Ein Konzept sei nicht erkennbar. Sowohl Lohse als auch Janik versuchten, zu vermitteln, dass das Verkehrssystem der vergangenen Jahrzehnte bei jährlich 60 000 Einpendlern nicht mehr funktioniere.

Auch Gewerbeflächen waren Thema. Beugel stellte dazu ein Konzept für "urbane Gebiete" in Aussicht, in denen sich Wohnen und Geschäfte mischen.

Janik erklärte außerdem, dass der Fachkräftebedarf nicht anders als mit Migration zu lösen sei.