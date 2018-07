Als Pizzabäcker, Fährtenleser oder Bogenschütze antreten

Kleines Gewinnspiel zum Schluss



dell



Die heimische Natur entdecken, sich als Pizzabäcker, Fährtenleser und Bogenschütze versuchen oder ausgelassen der neuen Sportart "Fußballgolf" frönen - das sind nur einige Möglichkeiten, mit denen das Sommerferienprogramm des Marktes den Schulkindern die für sie wohl schönsten Wochen des Jahres versüßt. Mit insgesamt 25 Veranstaltungen lässt sich von einem bunten Angebot sprechen.Der Jugendbeauftragte der Marktgemeinde, Anton Schatz, der zusammen mit Bürgermeister Bernhard Storath und Isabell Senger das Programm im Rathaus präsentierte, nutzte die Gelegenheit, um allen Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen zu danken, die sich bei den Ferienaktionen einbringen und so wieder für eine große Veranstaltungsvielfalt sorgen. "Da ist Langeweile wirklich ein Fremdwort", zeigte sich auch der Bürgermeister angetan. Das programm enthält auch einige neue Angebote, etwa eine Wildkräuterwanderung mit abschließender Zubereitung von Kräuterquark oder auch ein altersgerecht vermittelter Erste-Hilfe-Kurs, der das richtige Verhalten bei Verletzungen aufzeigt. Letztgenannte Veranstaltung des BRK-Kreisverbandes findet, nach Alter der Teilnehmer gestaffelt, zweimal statt, weil es freilich einen Unterschied macht, ob man diese Thematik einem Acht- oder einem 15-jährigen nahe bringt.Die Katholische Jugend Birkach bietet Ende Juli ein mehrtägiges Zeltlager für maximal 30 Kinder an. Ab Montag, 9. Juli, liegt die Broschüre mit dem Kinder-Sommerferienprogramm im Rathaus sowie in der Grundschule aus. Eine Anmeldung für die einzelnen Ferienaktionen ist dann ab dem darauf folgenden Montag, 16. Juli, möglich.Die Broschüre enthält zu jeder Ferienaktion Hinweise zu eventueller Teilnehmer- oder Altersbeschränkung und ob jeweils ein geringer Unkostenbeitrag erhoben wird. Am Ende der Sommerferien können die Kinder durch Beantwortung dreier Fragen auch wieder an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Herzlich eingeladen sind die Kinder auch zum Mitmachen bei einem Fotowettbewerb. Hier geht es darum, die aus Sicht der Kinder liebsten Spielplätze abzulichten und an die Gemeinde zu mailen. Die schönsten Bilder werden prämiert.Hingewiesen wird auf die in der Broschüre aufgeführte Abschlussfeier am Baggersee am Samstag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr zusammen mit der Wasserwacht Ebensfeld , Auch in diesem Jahr ist wieder eine Kinder- und Jugendbürgerversammlung geplant als Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen, Wünsche und Anliegen an den Bürgermeister zu richten. Der Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.