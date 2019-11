Als musikalische MGF-Botschafter unterwegs in Europa

Alisa, Julian und Nico vom musischen Zweig am MGF-Gymnasiums hätten es sich wohl nicht träumen lassen, dass sie mit ihren Instrumenten einmal so weit im Land herumkommen und an verschiedenen Orten in Bayern und Europa als musikalische Botschafter Kulmbachs unterwegs sein werden.

Die Geigerin Alisa Göppner (Q11) war mit dem oberfränkischen Jugendorchester bereits im Frühjahr auf Tournee in Bulgarien. Der 14-jährige Nico Stübinger aus der 9. Klasse hat erst vor vier Jahren am MGF das Fagottspielen erlernt. Mittlerweile ist er Bundespreisträger bei Jugend musiziert und Ensemblemitglied beim Bayerischen Landesjugendorchester. Mit diesem war er im Sommer u.a. unterwegs in Südtirol und beim Mozartfestival in Lviv in der Ukraine. Dass Nico beim Konzert in Südtirol mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in Kontakt kam, wird er auch nicht so schnell vergessen.

Lernen nicht nur für die Schule

Und der 15-jährige Posaunist Julian Heinz, Bundespreisträger bei Jugend musiziert, ist Mitglied im bayernweiten Auswahlorchester der bayerischen Wirtschaft und spielte beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen und in Fischen im Allgäu. "Das Proben und Musizieren hat auch hier sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Ich freue mich auf das MGF-Adventskonzert am 18. Dezember in der Petrikirche, in dem ich als Posaunensolist auftreten darf."

Schulleiter Horst Pfadenhauer und Musik-Fachbereichsleiter Hubertus Baumann sind stolz auf ihre musikalischen MGF-Botschafter. "Wir wollen den Schülern für jetzt und die Zukunft nicht nur musikalisches Können, sondern auch emotionale Stärke und Intelligenz, personale Kompetenzen, Freude und Einsatzbereitschaft für andere und für die Gruppe vermitteln. Dies sind wichtige Eigenschaften, die unsere Jugendlichen auch später in Beruf und Freizeit brauchen werden." red