Als Minimusiker ausgezeichnet

Am Mittwoch war für die Schüler der Grundschule am Markt ein besonderer Tag. Alle Schüler versammelten sich um 8 Uhr mit ihren Lehrkräften, darunter natürlich auch die Rektorin Michaela Schell, zum Minimusiker-Tag im Stadtschloss, um eine CD aufzunehmen. Dort wurden sie bereits von den beiden Musikpädagogen Till Backhaus und Lars Lütke-Lefert aus Münster empfangen, die bereits ihr mobiles Tonstudio auf der Bühne des Festsaales mit zwei Mikrofonen und einem Laptop aufgebaut hatten.Bevor es aber mit dem Singen richtig losging, gaben die beiden Musiker den Kindern wichtige Tipps. Nach dem Motto "Ob vorm Sport oder beim Singen, Aufwärmen ist wichtig" standen zunächst Lockerungsübungen des ganzen Körpers und dann speziell für den Mund auf dem Programm - unter anderem sollten die Kinder den Mund bewegen als ob sie Kaugummi kauen würden. Schließlich sollten die Schüler üben, durch die Nase tief Luft zu holen und diese über den Mund langsam auszupusten."Setzt ein kleines Grinsen auf, dann klingt eure Stimme viel heller und das Lied hört sich viel schöner an als wenn ihr ein grimmiges Gesicht macht", gab Till Backhaus den jungen Sängern noch mit auf den Weg. Da die Mikrofone gleichsam in den Raum hinein hören und somit ganz empfindlich auf Geräusche jeglicher Art reagieren würden, bat er die Schüler eindringlich während der Aufnahme auch das leiseste Flüstern zu unterlassen.Natürlich wuchsen die Spannung und auch die Aufregung bei den Schülern, so dass sie ihren Auftritt kaum mehr erwarten konnten, schließlich hatten sie sich seit einem halben Jahr im Musikunterricht mit ihren Lehrerinnen auf diesen Tag vorbereitet und auch die einzelnen Lieder selber ausgesucht. Endlich war es dann soweit, dass die Schüler der zehn Klassen der Schule gemeinsam vor die Mikrofone treten konnten und unter der Gitarrenbegleitung von Till Backhaus das Lied "Starke Kinder" sangen. Die Kinder hatten das Lied so gut eingeübt, dass der Musikpädagoge schon beim ersten Versuch nach der obligatorischen Probe den Daumen nach oben reckte und rufen konnte: "Das Lied ist im Kasten". Nun teilte sich die Sängerschar und die drei ersten und drei zweiten Klassen sangen das lustige Lied "Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst am Nordpol lesen alle Eskimos, Hallo Kinder jetzt geht's los", während die jeweils zwei dritten und vierten Klassen gemeinsam "Ein Hoch auf das, was uns vereint" und damit ein Hoch auf die Freundschaft anstimmten.Mit der Technik ist vieles möglich. So ließen die Musiker eine Strophe, mit der sie nicht ganz zufrieden waren, nochmals singen, um sie später im Studio einzufügen.Aber auch jede der zehn Klassen hatte ein Lied einstudiert, das sie in der Folgezeit nach und nach für die CD-Aufnahme zu Gehör brachten. Die Klasse 1c begann mit dem altbekannten, aus sieben Strophen bestehenden Volkslied "Die Vogelhochzeit", die Klasse 2c sang ein Frühlingslied und die Klasse 4b hatte sich den Superhit der US-amerikanischen Gruppe "The Tokens" aus dem Jahre 1961 "The Lion Sleeps Tonight" ausgesucht. Besonderen Spaß machte den Viertklässlern dabei die einleitenden Dschungelrhythmen und der immer wiederkehrende Refrain "Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh.....". Nach einer kurzen Pause sangen auch noch die weiteren Klassen bis Mittag ihre Songs für die CD ein."Gemeinsames Singen macht Spaß und stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Kinder", stellte Till Backhaus fest. Deshalb habe er vor knapp zehn Jahren nach Abschluss seines Musikstudiums zusammen mit seinem Freund Lars die "Minimusiker" gegründet. Die Kinder, die mit viel Freude und großer Motivation den Minimusikertag als Hauptakteure mitgestalteten und erlebten, gaben ihm ebenso recht wie die Lehrkräfte, die ebenfalls restlos von dem Projekt begeistert waren.Als Anerkennung für ihren Einsatz beim Minimusikertag bekamen alle Schüler eine Urkunde, auf der die erfolgreiche Teilnahme an der CD-Aufnahme bestätigt wurde. "Nun seid ihr ausgezeichnete Minimusiker", stellte Till Backhaus fest. Auf die Frage, ob es ihnen auch Spaß gemacht habe, ertönte ein begeistertes und lang anhaltendes "jaaaaa". Die CD kann von den Schülern als bleibende Erinnerung an ihre Schulzeit erworben werden. Damit auch in der Grundschule am Markt dieser Tag festgehalten wird, durfte die Rektorin Michaela Schell eine gerahmte Urkunde mit einer "goldenen CD" entgegennehmen.