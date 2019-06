Als Menschen im Zoo ausgestellt wurden

Menschen, bevorzugt aus Afrika, wie wilde Tiere in Zoos oder auf Jahrmärkten auszustellen, gehört zu den heute unfassbaren Begleiterscheinungen kolonialen Denkens des weißen Mannes im vorletzten Jahrhundert. Unter dem Titel "Tiere und Menschen als Exoten in den frühen Zoos" erzählt der Historiker und Publizist Utz Anhalt am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Lesecafé der Volkshochschule Erlangen (Hauptstraße 55), wie der Zoo, eine "Erfindung" der Französischen Revolution, zum Schauplatz herrenmenschlicher Überheblichkeit wurde. Der Eintritt ist frei.