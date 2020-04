Als Märchenerzähler unvergessen

Seine unvergleichliche Stimme ist vielen Bambergern noch in Erinnerung. Wenn er seiner großen Passion, dem Märchenerzählen, nachging, konnte man sich im Klang der Worte bergen, wie in den ersten vorgelesenen Geschichten der Kindheit. Am 3. April ist Hans-Otto-Holzapfel in einem Kölner Altenheim am Coronavirus gestorben. Er gehörte noch zu jener Nachkriegsgeneration von Schauspielern, für die vollendet klassische Sprechtechnik mit größter Natürlichkeit zu verbinden eine absolute Selbstverständlichkeit war. Der 1931 geborene Holzapfel war an der Hessischen Volksbühne Frankfurt und dem Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert. Dann folgten 30 Jahre Fernseharbeit beim WDR Köln als Aufnahmeleiter, Regisseur und Kameramann.

Endlich aber verschrieb er sich ganz dem Märchenerzählen - und wählte zum Ausgangspunkt zahlreicher Auftritte Bamberg als neuen Wohnsitz. 1992 wurde Holzapfel erster Preisträger beim Internationalen Märchen-Erzähl-Wettbewerb in Bayern. Viele Tourneen schlossen sich an. Auch als virtuoser Zauberer mit fantastischen Moderationen wusste der Künstler sein Publikum zu überraschen. Im Bamberger Brentano-Theater beeindruckte er u. a. als Leo Tolstoi von existenziellem Ernst. Erzählend nach Wahrheit suchen war sein großes Anliegen, dem er mit tiefer Menschlichkeit nachging.