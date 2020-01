Als Kind schon zum Instrument gegriffen

In ihrer Hauptversammlung blickte die Blaskapelle auf die Aktivitäten zurück. Vorsitzender Josef Schmitt erinnerte daran, dass Spaß und Unterhaltung auch nicht vergessen wurden. Für die Dorfgemeinschaft wurde wieder das Pfingstfest mit Spindessen abgehalten.

Dirigent Udo Finzel dankte 18 aktiven Musikern für 33 Auftritte im weltlichen und kirchlichen Bereich und für ihr großes Engagement im vergangenen Jahr. Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) lobte die Musiker für ihre solide Arbeit und für ihren Zusammenhalt.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Florian Zapf war begeistert vom gut aufgestellten und sehr aktiven Verein in Kleukheim. Anschließend wurde Martin Eberth für 30 Jahre aktiven Dienst geehrt. Georg Schmitt und Franz Hümmer erhielten die Ehrennadel für ihre 60-jährige aktive Tätigkeit. Bereits mit acht Jahren fing Georg Schmitt das Trompetespielen an, damals unter der Leitung von Anton Zenk. Franz Hümmer griff mit 14 Jahren erstmals zum Instrument. Beide halten heute noch ihr Blasinstrument fest in der Hand. Neuaufnahmen gab es keine zu vermelden, aber jeder ist im 184 Mitglieder starken Verein herzlich willkommen. ibau