Als in Weismain und Wallersberg Schnecken gemästet und verkauft wurden

Eine landwirtschaftliche Sonderkultur bildete in Weismain und in Wallersberg die Schneckenmast. 1792 berichtete der Bamberger Franz Adolph Schneidawind: "Das Amt Weißmayn handelt mit Schnecken nach Böhmen. Merkwürdig ist die Pflege, die man diesen Schalenthieren angedeihen läßt. Man hat für sie besondere Gärten angelegt, in welchen man sie aufbehält, erzieht, füttert, sogar mästet, bis sie als Leckerbißchen zum Handel reif sind."

In einer Veröffentlichung von 1813 wird beschrieben, wie ein solcher Schneckengarten angelegt werden sollte. "An einem bequemen Platze im Garten wird ein kleiner Hügel aufgeworfen, mit Rasenstücken belegt, und mit kleinem Gesträuch, meist dornichter Art, z. B. mit Stachenbeeren bepflanzt. In dem Hügel werden hie und da Oeffnungen gelassen, oder kleine Höhlen gemacht, welche man [...] mit dünnen Brettchen ausfüttert, und zwar deswegen, damit sich die Schnecken bey starker Sonnenhitze in solche verbergen können." Durch einen schmalen Wassergraben oder eine Barriere von Brettern hielt man die Schnecken auf dem Areal zurück.

Der erste Hinweis auf Schneckenmast in Weismain stammt aus dem Jahr 1711. Der Flurname "Schneckleinsberg" in der städtischen Flur mag damit zusammenhängen. 1820 berichtete der Weismainer Landrichter von "Schneckengärten" in der Stadt, in denen "jährlich mehrere Tausende Schnecken gezogen und gemästet werden, die größtentheils nach Böhmen bis Prag verführt - und dort verkauft oder gegen Hopfen umgetauscht werden". Vom Bürger Johann Erhard Agatz heißt es 1841, er treibe "bedeutenden Handel" mit Schneken, Schmalz, Kleesamen und Hopfen. Noch eine Beschreibung Bayerns aus dem Jahr 1865 erwähnt den "nicht unergiebigen" Erwerbszweig in Weismain und Wallersberg: "Die Schneckenzüchter lassen im Frühjahre die Schnecken (helix pomatia) einsammeln, zahlen für das Schock (60 Stück) etwa 2 bis 2½ kr. [= Kreuzer], und züchten sie in eigenen Schneckengärten. Im Herbste kommen die Händler, und kaufen das Schock um 14 bis 16 kr. Der meiste Verschleuß geht nach Dresden und Prag." Später lesen wir nichts mehr von diesem Erwerbszweig, so dass sich vorerst nicht sagen lässt, wie lange er gepflegt wurde. Die Weismainer und Wallersberger waren nicht ohne Konkurrenz. Auf der Schwäbischen Alb südwestlich von Alb bildete die Schneckenmast in mehreren Orten ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle. Im Herbst wurden die Tiere in Fässer gefüllt und auf der Donau zu den Absatzmärkten gebracht, nach Wien und Ungarn. In einer Schrift von 1813 heißt es: "Die Schnecken sind im Winter eine Lieblingsspeise mancher Leckermäuler, und daher werden sie sehr gesucht und theuer verkauft."