Als in der Schulbank noch ein Tintenfass steckte

Hölzerne Schulbänke mit integriertem Tintenfass, wie sie noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Klassenzimmern gang und gäbe waren, sorgen im Eingangsbereich der Grundschule in Altenkunstadt für einen Hauch Nostalgie. Als der Taschenrechner noch Zukunftsmusik war, halfen Rechenschieber mit Kugeln beim Addieren und Subtrahieren. Das Alphabet in alter Schrift ist auf einer Buchstabentafel zu sehen. Bücher von anno dazumal, alte Klassenfotos und Bilder von Lehrern, die vor langer Zeit an der Volksschule unterrichteten, sind in einem Glasschrank ausgestellt. Foto: Bernd Kleinert