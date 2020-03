Als Gast an der Uni studieren

Alle, die Lust haben, ihr Wissen zu erweitern und Themenbereiche neu kennenzulernen oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, können ab sofort im neu erschienenen Verzeichnis der Universität Bamberg "Angebote für Gaststudierende, Senioren" stöbern. Darin finden Interessierte alle Vorlesungen und Seminare, die ihnen im Sommersemester 2020 für ein Gaststudium zur Auswahl stehen. Fachbezogene Lehrveranstaltungen werden aus allen vier Fakultäten der Universität angeboten - ganz ohne Leistungsdruck und Prüfungen. Das Verzeichnis ist in der Zahlstelle der Universität, im Erdgeschoss der Kapuzinerstraße 16, Raum 00.05, sowie in den Buchhandlungen Osiander und Collibri erhältlich. Interessierte können sich noch bis einschließlich 9. April in der Studierendenkanzlei, Kapuzinerstraße 25, für ein Gaststudium einschreiben. Sie ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und zusätzlich Montag von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Fragen zum Gaststudium beantwortet die Studierendenkanzlei unter Telefon 0951/8631024. red