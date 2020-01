Als erste Frau 25 Jahre aktiv im Dienst

Mit der Schriftführerin und Leiterin der Kinderfeuerwehr, Anja Gumtow, wurde erstmals eine Frau in der Feuerwehr Lanzendorf für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) in seinem Amt als Kreisrat zur Jahreshauptversammlung vor. Bemerkenswert dabei war, dass mit Gottfried Langenfelder auch der Vorsitzende der Feuerwehr Fernreuth/Hollfeld, der Heimatfeuerwehr beiwohnte, in die Anja Gumtow vor 25 Jahren eintrat.

59 Einsätze hatte die Feuerwehr Lanzendorf im vergangenen Jahr. Der Feuerwehrverein zählt gegenwärtig 253 Mitglieder, drei mehr als im Vorjahr. Die aktive Mannschaft der Wehr organisierte im Frühjahr 2019 spontan eine Aufräumaktion in der Oberen Mainaue bei Kremitz. Dabei wurden etliche Kubikmeter Müll aus dem Bach geborgen und ordnungsgemäß entsorgt.

Der Vorsitzende Manuel Gumtow resümierte: "Gerade im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um den Plastikmüll in den Weltmeeren, halte ich diese Aktion für sinnvoll und sehr löblich. Wir möchten auch in diesem Jahr wieder so eine Aktion in der Au durchführen, hier darf auch gerne die Bevölkerung tatkräftig mit anpacken."

Er verwies auch auf zahlreiche Arbeitseinsätze im letzten Jahr. So wurde am Feuerwehrgerätehaus ein neuer Grillplatz fertiggestellt und dazu auch eine Sitzgarnitur angeschafft sowie am Festplatz die Treppenanlage erneuert. Sehr zufriedenstellend verlief auch die Stromproduktion der eigenen PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus, denn es konnten 14 400 kWh Ökostrom erzeugt und ins Stromnetz eingespeist werden.

709 Einsatzstunden

Für dieses Jahr ist am Feuerwehrgerätehaus ein neuer Sockelanstrich geplant. Vorgesehen sind auch die gewohnten Veranstaltungen, wie das Maibaumaufstellen, die "Kerwa" zusammen mit dem Gartenbauverein und das Sommernachtsfest am dritten Juli-Wochenende. Einen besonderen Dank richtete Gumtow an David Heidenreich, der die Vereinschronik pflegt und zur 150-Jahr-Feier der Wehr ein Buch herausgebracht hat, das auch bestellt werden kann.

Kommandant Daniel Kohl berichtete, dass die Aktiven im letzten Jahr nicht weniger als 709 Einsatzstunden verrichteten. Derzeit zählt die Lanzendorfer Wehr 45 Aktive, darunter sind vier Jugendliche. Kohl erwähnte noch die Brandschutzerziehung mit Thomas Ködel an beiden Schulen und im Kindergarten Lanzendorf, sowie den Besuch von Lehrgängen der Kameraden Karsten Feig (er wurde zum Löschmeister befördert), Roland Schneider, Fabian Lauterbach und Alexander Gräf.

19 Kinderfeuerwehrler

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte Anja Gumtow bei der Kinderfeuerwehr zurück. Zu den "Florifanten" gehören gegenwärtig 19 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Mit zehn Jungs und neun Mädchen verfügt die Kinderwehr über eine sehr ausgeglichene Quote.

Bürgermeister Gerhard Schneider stellte fest, dass die Lanzendorfer Wehr bei den Einsätzen wieder im hohen Maß gefordert worden sei. Daneben sei sie auch für das dörfliche Leben in Lanzendorf ein wichtiger Anker. Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein machte deutlich, dass von der Wehr eine professionelle Arbeit geleistet werde - als beispielgebend bezeichnete er die Arbeit mit der Kinderfeuerwehr. Werner Reißaus